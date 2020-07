Adriana Volpe torna a sfogarsi contro Magalli: la conduttrice lo ha accusato di avere un'ossessione per lei.

Adriana Volpe è tornata a sfogarsi contro Giancarlo Magalli. Di recente il conduttore ha ironizzato a mezzo social sugli ascolti piuttosto bassi ottenuti dal nuovo programma condotto dalla conduttrice su TV8.

Adriana Volpe contro Magalli

Che tra Adriana Volpe e Magalli non corra buon sangue è cosa nota: i due ex colleghi da anni si lanciano frecciatine e recriminazioni, e la querelle tra i due è finita anche in tribunale.

Di recente Magalli ha fatto a mezzo social una battutaccia sugli ascolti piuttosto bassi ottenuti dal nuovo programma condotto da Adriana Volpe su TV8, e la conduttrice non ha perso occasione per replicare. “Per Magalli sono un’ossessione”, ha anche affermato sfogandosi in diretta tv. Più volte gli atteggiamenti di Magalli nei confronti della conduttrice sono stati etichettati come sessisti e in tanti sui social hanno spalleggiato la Volpe nella sua battaglia contro il conduttore.





Magalli recentemente aveva anche affermato a mezzo stampa di essere pronto di fare “la pace” con Adriana Volpe, che per tutta risposta – una volta uscita dal Grande Fratello Vip – aveva confessato di non aver mai ricevuto una chiamata o un messaggio da Magalli (nonostante lui avesse il suo numero) neanche quando suo suocero è scomparso dopo aver contratto il Coronavirus.

Sui social non sono mancate frecciatine e stoccate pubbliche, e in tanti si domandano come si concluderà il processo che coinvolge i due ex colleghi de I Fatti Vostri. I giudici daranno ragione ad Adriana Volpe?