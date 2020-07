Dayane Mello e l‘appello a Belen Rodriguez: “Apri gli occhi”.



Ormai da settimane non si parla d’altro se non della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Tutte le testate e i siti web stanno cercando di ricostruire tutte le dinamiche che hanno coinvolto i due. Dopo che Dagospia ha lanciato la bomba sul presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi, sui social non si parla d’altro. Proprio la settimana scorsa, però, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato la Rodriguez in compagnia di un importante imprenditore napoletano. Il suo nome è Gianmaria Antinolfi. Il ragazzo non è nuovo ad avere come fidanzate personaggi noti sul piccolo schermo.

Prima della Rodriguez, infatti, il suo cuore batteva per la modella Dayane Mello. Proprio lei ha rilasciato un’intervista, in cui ha voluto mettere in guardia Belen.



La relazione di Belen e Gianmaria

Intervistata dal settimanale Chi, Dayane ha voluto raccontare tutta la verità. inediti della sua vita privata. L’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ ha fatto quindi una rivelazione clamorosa. Stando alle sue parole, infatti, Gianmaria Antinolfi, mentre stava corteggiando Belen, frequentava priptio lei.

Insomma, il ragazzo si trovava con due piedi in una scarpa. Dayane ci ha tenuto a precisare che ha voluto parlare, non tanto per vendetta, quanto per fare capire a tutti che a Gianmaria interessa solamente la fama e la popolarità. Chi meglio di Belen, sopratutto in questo periodo, può garantire visibilità e follower. La modella ha parlato di una serie di bugie che Antinolfi le avrebbe detto.

I due si frequentavano da circa un mese e mezzo.

L’appello di Dayane Mello

Dayane ha voluto anche fare un appello e una raccomandazione alla Rodriguez. L’ha invitata ad aprire bene gli occhi sulla veridicità dei sentimenti di Antinolfi. Non è finita qui. La Mello ha poi raccontato alcuni dettagli della loro frequentazione. Il napoletano ha conosciuto Belen ad una cena in un ristorante di Milano. La Mello sapeva che si trattava di una cena di lavoro ma non era così.

Proprio da quel momento la loro storia è crollata.