Francesco Monte esordisce come cantante: in uscita il suo primo singolo inedito.

Dopo i riscontri positivi a Tale e Quale Show Francesco Monte ha deciso di mettersi alla prova con una nuova avventura: l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha deciso di tentare la carriera di cantante e sui social ha condiviso il teaser del suo primo singolo.

Francesco Monte cantante: il teaser

A sorpresa Francesco Monte – noto soprattutto per aver preso parte ad alcuni dei più famosi reality show d’Italia, due su tutti il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi – ha deciso di cimentarsi nella carriera musicale e lo ha annunciato ai fan con un video sui social. Nelle immagini si vede il tarantino in sala d’incisione, e nella didascalia si legge “17/7/2020”, data della presunta uscita del suo nuovo brano.

Ancora non sono stati svelati dettagli inerenti il singolo né sul suo eventuale titolo. Intanto, sui social, le fan di Monte non vedono l’ora di saperne di più e ferve l’attesa per conoscere tutti i dettagli riguardanti la nuova emozionante carriera del modello.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: 13 Lug 2020 alle ore 6:01 PDT

Stando a indiscrezioni Monte avrebbe lavorato al suo debutto durante tutta la quarantena per l’emergenza Coronavirus, e quindi sono in tanti a chiedersi se l’uscita di questo brano non sancirà davvero un nuovo inizio per lui nel mondo della musica.

Oggi Monte sta attraversando un periodo a dir poco roseo e ha finalmente ritrovato l’amore: al suo fianco è sempre presente la collega – anche lei modella – Isabella De Candia, con cui sembra che le cose siano diventate sempre più serie. Presto ci saranno novità anche sul fronte sentimentale? Staremo a vedere!