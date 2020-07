Gemma Galgani conduttrice in un nuovo show? L’indiscrezione

Gemma Galgani conduttrice in un nuovo programma tv? L'indiscrezione è sempre più insistente.

Dopo il successo ottenuto a Uomini e Donne – a cui è ormai presenza fissa da moltissimi anni – sembra che il futuro abbia in serbo importanti novità per Gemma Galgani. Secondo indiscrezioni molto presto la dama del trono over sarà conduttrice in un nuovo programma tv.

Gemma Galgani: nuovo programma

Secondo indiscrezioni circolate in rete Gemma Galgani potrebbe presto essere al timone di un nuovo programma tv. Il tam tam sui social ha reso il rumor sempre più insistente, ma ancora tutto tace riguardo a quello che potrebbe essere il nome del programma o il canale su cui potrebbe andare in onda. In tanti sperano di poter vedere la loro beniamina anche al di fuori di Uomini e Donne, specie ora che Gemma ha catalizzato le attenzioni su di sé e sul suo nuovo, giovanissimo, corteggiatore: Nicola Vivarelli.





Dopo un avvistamento al di fuori dagli studi di Uomini e Donne (dove i due hanno iniziato la loro frequentazione) si vociferava che presto sarebbero partiti per le vacanze insieme (a Capri) ma, per il momento, non sono stati più sorpresi insieme.

L’inaspettata decisione di frequentarsi nonostante la differenza d’età (di oltre 40 anni) ha fatto storcere il naso a molti fan del programma, e non sono mancate critiche all’indirizzo di Gemma e Maria De Filippi. Per il momento non è chiaro quali saranno i prossimi capitoli della love-story, e in tanti si chiedono già se a settembre rivedremo Nicola al fianco della dama torinese.