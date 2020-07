Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca svelano il sesso del bebè: il video

Gianluca Vacchi ha rivelato ai fan dei social se avrà un maschietto o una femminuccia.

A sorpresa Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon Fonseca hanno deciso di rivelare a mezzo social se il loro bebè in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia. Come sempre Mr Enjoy ha deciso di fare le cose in grande, e così per dare l’annuncio ha noleggiato un intero elicottero.

Gianluca Vacchi papà: l’annuncio

Dopo due anni d’amore Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon Fonseca hanno annunciato che diventeranno presto genitori. A sorpresa Mr Enjoy ha anche deciso di rivelare quale sarà il sesso del loro primo figlio, e per farlo ha noleggiato un intero elicottero (che ha gettato una polvere colorata svelando se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia).

Nelle immagini si vedono Gianluca Vacchi e la fidanzata, la giovanissima modella Sharon Fonseca, con il pancino in bella mostra. Come rivelato dalle immagini condivise dall’imprenditore la prima cicogna in arrivo per lui e la sua compagna porterà una bambina, e a quanto pare la coppia sarebbe già in trepidazione.



Vacchi ha annunciato che certamente condividerà sui social le prime immagini della bambina, e c’è già chi ha criticato lui e Sharon per aver condiviso più del dovuto con il pubblico del web. In tanti sono curiosi di conoscere invece tutti i dettagli, e dopo l’annuncio della gravidanza e quello del sesso del bebè sono in tanti a chiedersi quale sarà il nome scelto da Mr Enjoy e dalla sua adorata Sharon per la loro bambina.

Per il momento sui social tutto tace, ma i fan sono già alla ricerca di nuovi.