Gigi D'Alessio ha preso una decisione dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio decide di cambiare dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo. La fortuna di essere uno dei cantanti napoletani più famoso in assoluto basta per farlo stare bene, anche lontano dalla sua ex compagna. Oltre alla sua musica, le persone conoscono bene anche la sua vita privata.

Il cantante è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, per poi innamorarsi di Anna Tatangelo. La loro relazione è nata nel 2005 ed è durata fino a quest’anno, con una separazione di un anno in mezzo e la nascita del loro piccolo Andrea. La rottura è stata annunciata sui social network ed è proprio nel mondo del web che il cantante ha deciso di cambiare.

Gigi D’Alessio pronto a cambiare

La fine della storia d’amore con Anna Tatangelo è stata annunciata, ma i due sono riusciti a rimanere in ottimi rapporti, soprattutto per il benessere del loro bambino. Anna Tatangelo, dopo la fine di questa relazione, ha stravolto completamente la sua vita. Ha cancellato tutte le foto su Instagram, ha cambiato il suo genere musicale e ha cambiato il colore dei suoi capelli. Una grande rivoluzione per la cantante. Anche D’Alessio sembra essere pronto al cambiamento, ma la sua scelta è molto meno drastica.





Il cantante ha ufficialmente cambiato la sua foto profilo di Facebook e questa cosa non accadeva da molti mesi. Per i fan è un gesto simbolico per ricominciare da zero, lontano da Anna Tatangelo e dal gossip. che li sta travolgendo.

In pochi minuti la nuova foto profilo ha ottenuto un successo incredibile e i complimenti dei suoi fan sono stati tantissimi. Gigi è pronto per l’uscita della nuova canzone, insieme a Clementino, che uscirà il 17 Luglio 2020. Una collaborazione che i fan stanno aspettando con ansia.