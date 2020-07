Veronica e Giovanni hanno pubblicato una foto di coppia a Capri.

Veronica e Giovanni del Trono Over di Uomini e Donne continuano la loro relazione. Nonostante, quando ancora il programma di Maria De Filippi andava in onda, in molti avevano manifestato dei dubbi su questa storia, loro sembrano voler fare sul serio.

In particolare, gli opinionisti della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari avevano manifestato una serie di perplessità sulla veridicità dei sentimenti di Veronica. Nel corso delle ultime puntate di fine maggio, Giovanni aveva lasciato Uomini e Donne da single. Era arrivato al punto di non credere fino in fondo alla buona fede della romana. Dal canto suo, anche Veronica ha preferito abbandonare la sedia di dama, in quanto interessata unicamente a Longobardi.

I due, però, erano usciti separati e non come coppia. Solamente dopo la fine delle registrazioni, Giovanni e Veronica hanno avuto modo di vedersi e di confrontarsi su alcuni punti.





Lo scatto a Capri

Adesso sembrano più innamorati e felici che mai.

Giovanni e Veronica sono ormai una vera e propria coppia di fidanzati. I due, infatti, hanno anche trascorso alcuni giorni di vacanza insieme, sull’isola di Capri. Proprio durante la vacanza in Campania, i due hanno ufficializzato la loro storia d’amore con un romantico scatto pubblicato sui profili social. “E quel bacio fu l’inizio di tutto”, ha scritto Veronica sotto la foto. Giovanni invece ha usato queste parole come didascalia: “Non siamo mai così privi di difese come quando ci baciamo”.

Non è finita qui. In serata, per ringraziare i tanti fan che li seguono sui social, i due hanno voluto fare anche una diretta.

La diretta di Giovanni e Veronica

Ovviamente, non sono mancate alcune domande scomode. In molti hanno chiesto se ritorneranno ad Uomini e Donne a settembre.

Loro hanno risposto di no, nel caso in cui la relazione continuasse. Si dicono grati al programma di Maria De Filippi e per loro tutte le discussioni in trasmissione sono ormai acqua passata. Insomma, un nuovo inizio di felicità sia per Veronica che, soprattutto, per Giovanni.