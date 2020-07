Maria De Filippi: le parole sulla nuora Francesca

Maria De Filippi ha parlato della nuora Francesca, spendendo delle bellissime parole per lei.

Maria De Filippi ha voluto presentare la nuora Francesca, compagna del figlio Gabriele. La conduttrice più amata dagli italiani è anche una mamma meravigliosa e molto premurosa. I telespettatori sono abituati a conoscerla solo per i suoi lavori, ma sanno poco della sua vita privata, di come fa la mamma, la moglie e di quanto è brava a cucinare.

Lei e il marito Maurizio Costanzo, 25 anni fa, hanno adottato Gabriele, che è diventato la persona più importante della sua vita. Oggi il ragazzo ha 29 anni e ha presentato a mamma e papà la sua fidanzata Francesca.

La nuora di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha speso delle bellissime parole per la nuora Francesca, che ha fatto innamorare il figlio Gabriele. Uno dei più grandi desideri della De Filippi e di Costanzo è proprio quello di diventare nonni e prendersi cura dei nipotini.

“Quando mi ha presentato la sua ragazza, l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona. Mi piace” ha spiegato Maria De Filippi, parlando della nuora Francesca Quattrini. La conduttrice ha spiegato che il figlio non l’ha mai fatta preoccupare ed è sempre stato un bravissimo ragazzo, ed è stata proprio lei a consigliargli di andarsene di casa ora che è abbastanza grande.

Gabriele ora convive con Francesca e il loro rapporto è molto serio. Il desiderio di Maria potrebbe presto avverarsi. La conduttrice ha spiegato che suo figlio ha sempre fatto tutto da solo, anche se hanno un rapporto molto profondo. Non è un raccomandato e, come ha spiegato la sua mamma, è molto casalingo. La De Filippi ha parlato anche della pandemia, spiegando che è ipocondriaca e le sue paure l’hanno costretta a chiudersi in casa e ad indossare sempre la mascherina, anche se in televisione è sempre stata in prima linea, per tenere compagnia ai telespettatori.