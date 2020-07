Miriana Trevisan, il retroscena su Pago e la stoccata a Serena

Miriana Trevisan ha un ottimo rapporto con l'ex marito Pago, e non ha perso occasione per dire la sua su Serena.

Per oltre 10 anni Miriana Trevisan è stata sposata con Pago e con lui ha avuto suo figlio, Nicola. La showgirl oggi avrebbe un ottimo rapporto col cantante e non ha perso occasione per lanciare una frecciatina contro Serena Enardu, la famosa ex con cui Pago ha recentemente chiuso i rapporti.

Miriana Trevisan e Pago: le parole

Da settimane circolano voci riguardanti i possibili partecipanti della nuova edizione di Tale e Quale Show e a quanto pare Pago potrebbe essere proprio uno dei concorrenti. L’indiscrezione è stata confermata dalla sua ex moglie, Miriana Trevisan, che ha affermato: “L’ho visto abbastanza felice, mi ha detto che dovrebbe essere così”, ha affermato a proposito della presunta partecipazione di Pago al programma. Il cantante e la showgirl hanno mantenuto buoni rapporti anche dopo la fine del loro matrimonio (naufragato nel 2013) e in maniera particolare entrambi hanno cercato di tenere saldo il rapporto con il loro unico figlio, Nicola.





Di recente Pago è balzato agli onori delle cronache per la sua travagliata rottura da Serena Enardu, la fidanzata che si era recata al GF Vip nel tentativo di riconquistarlo. Miriana Trevisan, che a quanto pare ha mantenuto ottimi rapporti col suo famoso ex, a tal proposito ha lanciato una stoccata contro Serena affermando “Che Dio veda e provveda!”.

Per il momento sembra da escludersi la possibilità che lei e Pacifico Settembre tornino insieme e a quanto pare alla base della loro rottura ci sarebbero insormontabili problemi di fiducia (Pago avrebbe scoperto una chat tra Serena e Alessandro Graziani, motivo che lo avrebbe spinto a rompere con l’ex gieffina).