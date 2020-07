Sammy Hassan ha confidato ai fan uno spiacevole inconveniente di cui è stato vittima suo figlio Cristian.

Dopo la fine della sua relazione con Giovanna Abate Sammy Hassan ha deciso di dedicarsi completamente a suo figlio, Cristian, e sui social ha rivelato di esser stato vittima di uno spiacevole inconveniente.

Sammy Hassan: il figlio

Sammy Hassan è un giovanissimo papà, e via social non perde occasione per raccontare ai fan i dettagli della sua vita privata in compagnia di Cristian, il suo unico figlio.

Nei giorni scorsi il bambino avrebbe preoccupato molto Sammy per via di una forte febbre e poi, a seguire, l’ex corteggiatore di Giovanna ha lasciato intendere di esser stato costretto a rasare i capelli del bambino per un inconveniente molto spiacevole. Pur non menzionando a chiare lettere il problema avuto da Cristian, tutti hanno capito che Sammy stesse parlando dei pidocchi, un fastidioso parassita che generalmente si trova proprio sulla cute.





Nessuna menzione al fatto che lui e Giovanna ormai non si sentano più. Mentre lei è stata pizzicata a baciare un altro, Sammy ha preferito glissare sulle domande che i fan gli hanno rivolto a proposito della recente e inaspettata rottura.

Giovanna aveva scelto Sammy durante l’ultima edizione di Uomini e Donne e lo aveva preferito a Davide Basolo e Alessandro Graziani, che aveva rimandato a casa sconsolati. Per il momento né lei né Sammy hanno voluto svelare cosa sia realmente successo tra loro, ma non è da escludersi che entrambi prendano parte a Uomini e Donne a settembre chiarendo cosa li avrebbe spinti a lasciarsi.