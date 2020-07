Serena Enardu ha risposto ad una domanda sul suo peso.

Serena Enardu e la sua storia d’amore tormentata con il cantante Pago ha tenuto banco per tutta la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un iniziale ritorno di fiamma, una volta usciti dalla casa Pago e Serena hanno litigato e si sono separati, probabilmente in modo definitivo.

Adesso, l’influencer sarda si sta godendo un periodo di grande relax fisico e mentale in compagnia del figlio e della sua famiglia. Proprio nelle ultime ore, Serena ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi follower. Ovviamente, gran parte dei quesiti erano sul suo rapporto con Pacifico. Lei è sembrata davvero molto tranquilla e rilassata. Dopo un anno non di certo semplice con la partecipazione a Temptation Island Vip prima e Gf dopo.

Serena sembra stia ritrovando la calma e la serenità che le mancava davvero da tanto. Non sono però mancate alcune polemiche.





La polemica sul peso

Nonostante la sua serenità, la Enardu si è trovata difronte una domanda non proprio semplice. Una sua fan, infatti, dopo averle scritto che la apprezza e la segue con grande affetto, le ha fatto notare il suo essere troppo matta.

Questo utente, infatti, le ha consigliato di mettere su qualche chiletto. Così, secondo lei, starebbe decisamente meglio. Nonostante il follower di Serena abbia usato un tono abbastanza dimesso, la sua risposta non è tardata ad arrivare. Serena si è vista toccata fortemente da questo argomento.

La nuova vita di Serena

A parer dell’influencer porre delle domande o considerare l’aspetto estetico è abbastanza superficiale. Potrebbero essere davvero tanti i motivi che spingono una persona ad avere un certo peso e un certo aspetto in un particolare momento della vita. La risposta di Serena, con molta probabilità, non è un rimprovero specifico all’utente che ha posto di domanda. Ha l’aria di uno sfogo rivolto a più destinatari. La Enardu ha poi continuato dicendo di trovarsi in uno stato di grande leggerezza.

A parer suo, infatti, non dover dare conto a nessuno e giustificare il suo comportamento, è una delle cose che le mancava da molto tempo.