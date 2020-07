Stefano De Martino si confessa a Made in Sud, con qualche dichiarazione sul rapporto con Belen e Mariana Rodriguez.

Stefano De Martino si confessa in televisione, rilasciando dichiarazioni sul suo rapporto con Belen e Mariana Rodriguez. Il conduttore di Made in Sud, da quando è trapelata la notizia che la sua storia d’amore con Belen Rodriguez è finita, viene tempestato di frecciatine dal comico Peppe Iodice.

Ormai i telespettatori aspettano di vedere il comico proprio per vedere se dalla bocca del conduttore possono trapelare nuove informazioni sulla sua vita sentimentale. Ieri sera il ballerino ha svelato qualcosa in più riguardo gli intrighi dell’estate.

Made in Sud

13/07 pic.twitter.com/KUik0pJ7t3 — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) July 14, 2020

Stefano De Martino si confessa

Da quando è finita con Belen Rodriguez, il comico Peppe Iodice si diverte moltissimo a prendere in giro Stefano De Martino tirando fuori le voci che in questi giorni stanno girando sul suo conto e sulla sua storia d’amore. Ieri sera c’è stato un nuovo attacco e il conduttore ha finalmente smentito alcuni gossip delle ultime settimane. “Ste, però, pure tu ti sei fatto acchiappare da lei ha con l’iPad in mano.

Tu sei rimbambito proprio, l’ho sempre detto io” ha detto il comico, riferendosi alla voce secondo cui Belen avrebbe scoperto il tradimento su l’iPad di Stefano. “Ma quella storia non è vera, non è vero nulla” ha risposto De Martino, smentendo questa voce.

Iodice è andato avanti e ha voluto parlare anche della nuova presunta relazione del conduttore. “Ho saputo che stai uscendo, ti stai frequentando, stai vedendo questa nuova signorina. Ma a te ti ingrifa proprio il cognome in particolare?” ha chiesto il comico, riferendosi al presunto flirt con Mariana Rodriguez. “Ma non è vero nulla anche di questo” ha risposto Stefano, mettendo a tacere anche questa voce. Alla fine il comico gli ha chiesto perché non si fidanza con una ragazza napoletana e lui ha risposto che ci penserà su.