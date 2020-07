Tamara Gorro si è spogliata completamente per festeggiare un milione e 700 mila follower su Instagram.

Tamara Gorro si spoglia integralmente per festeggiare un milione e 700mila follower che è riuscita ad ottenere su Instagram. Ormai aumentare i follower su questo social network è diventata una vera e propria missione e i modi per festeggiare i traguardi raggiunti rischiano di passare i limiti.

Tamara Gorro, però, ha voluto ringraziare gli utenti a modo suo, mostrando molto più di quello che mostra generalmente. La modella ed ex tronista di Uomini e Donne spagnolo ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan, incendiando il web.

Tamara Gorro senza veli

Tamara Gorro ha deciso di festeggiare il suo traguardo su Instagram con un nudo integrale che ha fatto impazzire tutti. La modella ha trovato il modo di mandare i fan in estasi, scegliendo uno scatto davvero molto sensuale, da pubblicare come ringraziamento per il raggiungimento di un milione e 700mila follower. Chissà cosa sarà disposta a fare quando raggiungerà lo stesso numero di follower della nostra Chiara Ferragni. Un modo molto particolare per mostrare quanto è orgogliosa dei suoi successi, ma sicuramente gli utenti che la seguono hanno apprezzato questo suo momento così disinibito.

Lo scatto è davvero molto sensuale e non volgare. Un vedo e non vedo che ha fatto girare la testa a tutti.





Tamara Gorro è una modella spagnola, conduttrice di Telecinco, diventata famosa grazie all’edizione spagnola di Uomini e Donne, paese in cui sta andando molto bene anche il Grande Fratello.

La sua carriera è piena di successi, sia per quanto riguarda il mondo della moda che per quanto riguarda quello dello spettacolo. Inoltre, è felicemente sposata con il calciatore argentino Ezequiel Garay, che attualmente è senza squadra. In attesa di sapere dove dovrà andare a lavorare, lui e Tamara sono tornati a vivere a Madrid insieme ai loro due figli.