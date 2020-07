Uomini e Donne, Luigi Mastroianni avvistato con una ragazza

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, è stato avvistato con una nuova ragazza.

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, è stato avvistato con una nuova ragazza. Secondo quanto riportato dalla testata online “Veryinutilepeople” e secondo ciò che ha condiviso nelle sue storie Instagram Deianira Marzano, Mastroianni starebbe trascorrendo una vacanza in dolce compagnia.

Il ragazzo è stato avvistato in Sicilia, più precisamente a Marzamemi, con una ragazza misteriosa. L’ex tronista è stato spesso al centro del gossip per le sue frequentazioni e ci sono ancora tantissimi fan che sperano in un ritorno di fiamma con la sua ex Irene Capuano, anche lei in vacanza con un nuovo amore.

Luigi Mastroianni è stato avvistato con una ragazza misteriosa in Sicilia. Le indiscrezioni riguardo questa nuova frequentazione stanno crescendo, con tanto di segnalazioni che girano sul web di persone che lo hanno visto con i loro occhi. Potrebbe essere la sua occasione per ricominciare, magari con una ragazza semplice che non appartiene al mondo dello spettacolo. Ricordiamo che Luigi è stato trascinato in un vortice di scoop e bugie quando è stato scelto da Sara Affi Fella, tronista dello scandalo che ha mentito alla redazione di Uomini e Donne, per poi finire sul trono e tra le braccia della bella Irene Capuano, con cui è finita molto presto.





La loro è stata una storia importante e dopo di lei Luigi non si è mai fatto vedere con nessun’altra ragazza in modo ufficiale. Erano girate diverse voci su una presunta relazione con un’altra protagonista di Uomini e Donne, Mara Fasone, che aveva confermato la loro frequentazione.

Oggi Luigi è stato beccato con una ragazza misteriosa in Sicilia, che per il momento non è stata riconosciuta da nessuno. Potrebbe essere una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo, oppure qualcuno potrebbe presto riconoscerla e pubblicare il suo nome sui social network.