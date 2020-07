Una diretta Instagram svela che Veronica Ursida e Giovanni sono a Capri con la donna di Juan Luis.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, dopo essere usciti da Uomini e Donne, si stanno godendo la loro estate insieme, come coppia ufficiale. I due continuano a frequentarsi lontani dalle telecamere e sono usciti allo scoperto sui social network. Veronica e Giovanni stanno dimostrando di provare dei sentimenti reali e di avere una gran voglia di viversi, nonostante le tante accuse a Uomini e Donne, che li hanno spinti ad abbandonare il programma.

Ad andarsene per primo è stato Giovanni, ma Veronica lo ha subito seguito e a distanza di un mese la loro relazione va a gonfie vele.

Veronica Ursida e Giovanni a Capri con sorpresa

Veronica e Giovanni si stanno godendo il loro tempo insieme a Capri, prima che la Ursida dovrà tornare a Roma dal suo bambino.

La cosa che ha più divertito i fan è che i due hanno organizzato una diretta per parlare con i loro fan mentre erano a Capri, ma hanno ricevuto una visita inaspettata. Mentre erano in diretta su Instagram, infatti, è arrivata improvvisamente una donna bionda che li ha voluti avvicinare per comunicare che è la compagna di Juan Luis Ciano. La donna ha spiegato che lo sta frequentando e poi ha mostrato ai due una foto che ha scattato insieme all’ex fidanzato di Gemma Galgani, per dimostrare la verità di ciò che ha detto.

“Non era preparato” hanno spiegato Veronica e Giovanni, che si sono molto divertiti per questa intrusione.





Un episodio divertente e da raccontare, quello che è accaduto durante la diretta di Veronica e Giovanni. I due sono sempre più felici, soprattutto durante queste loro vacanze estive a Capri.

Presto la Ursida dovrà tornare a Roma a prendere suo figlio, per poi partire per la Calabria insieme a lui. In questa seconda parte delle vacanze Giovanni non sarà presente, ma nelle storie Instagram il feeling che li lega è davvero evidente a tutti e fa pensare che la loro relazione stia diventando ogni giorno più importante.