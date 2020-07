Achille Lauro, baci ad una ragazza misteriosa: è la fidanzata?

Achille Lauro esce allo scoperto con la sua nuova fiamma: il cantante e la fidanzata sorpresi a Sabaudia.

Achille Lauro è stato sorpreso una spiaggia del litorale di Sabaudia in compagnia di una misteriosa ragazza mora che, almeno a giudicare dai baci bollenti che si sarebbero scambiati, sarebbe la sua nuova fiamma.

Achille Lauro: la fidanzata

Nonostante sia una delle celebrità più seguite degli ultimi anni, Achille Lauro ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e, fino ad ora, non era mai uscito allo scoperto con nessuno dei suoi partner.

Questa volta il cantante di Me ne frego però è stato pizzicato a Sabaudia in compagnia di una ragazza mora, e a giudicare dalle effusioni che si sono scambiati in pubblico non vi sono dubbi: è la nuova fiamma del cantante.







A Sabaudia, dove i due sono stati pizzicati insieme per la prima volta, il cantante ha organizzato un piccolo party per il suo 30esimo compleanno in compagnia degli amici più intimi. Nei mesi scorsi Lauro ha rivelato di esser rimasto “bloccato” in un b’n’b durante l’emergenza Coronavirus, situazione che ha sfruttato comunque a suo favore realizzando alcuni dei suoi ultimi brani di successo.