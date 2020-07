Archie Harrison non ha mai incontrato altri bambini e vive in isolamento insieme ai suoi genitori.

Le conseguenze della pandemia globale si sono ripercosse anche sui più piccoli e ne sa qualcosa anche Archie Mountbatten Windsor, primo ed unico figlio di Harry e Meghan Markle nato il 6 maggio 2019. Il bambino non avrebbe mai visto suoi coetanei e sarebbe confinato in casa con i genitori.

Archie Harrison in isolamento: i motivi

Sembra che Meghan Markle e Harry abbiano preso sul serio le misure per cercare di contenere l’emergenza: i due non si allontanerebbero praticamente mai dalla loro casa di Los Angeles se non in situazioni di totale sicurezza. La situazione non sarebbe semplice neanche per il piccolo Archie Harrison che ormai da mesi – esclusi i cuginetti incontrati subito dopo la nascita – non vedrebbe suoi coetanei.

Una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato che Meghan abbia deciso di prendere parte a un incontro "Mom and me", che consentirebbe alle mamme di conoscersi in totale sicurezza con i propri piccoli.





Per il momento lei ed Harry non avrebbero fatto ritorno neanche a Londra, dove tra le altre cose il padre dell’ex duca (il Principe Carlo) nei mesi scorsi era risultato positivo al Coronavirus.

Sembra che Meghan non abbia consentito ad Harry di vegliare sul capezzale del padre proprio per evitare qualsiasi rischio di un eventuale contagio.

La coppia ha acquistato una lussuosa villa a Los Angeles e insieme a loro si sarebbe trasferita anche la madre di lei, Doria Ragland. I rumor su una crisi matrimoniale sono diventati sempre più insistenti, ma nessuna delle voci in circolazione ha trovato conferma.