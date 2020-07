Galyn Görg è morta. Addio alla ballerina e attrice americana.

L’attrice e ballerina americana Galyn Görg è morta nel giorno del suo compleanno. Era conosciuta per aver partecipato a programmi come Fantastico 6 e SandraRaimondo Show, presentati dall’indimenticabile coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. L’annuncio è stato dato da Steve LaChance, con cui aveva avuto una relazione.

La donna è deceduta nel giorno del suo 56esimo compleanno, ma al momento non si conoscono le cause. Il coreografo ha condiviso diversi post dedicati a lei, con video in cui i due ballano insieme nelle varie trasmissioni a cui hanno partecipato.

Visualizza questo post su Instagram Ti ricorderò così.. Dancing with the angels❣️ R.I.P. @galyngorg Un post condiviso da Steve LaChance (@stevelachanceofficial) in data: 14 Lug 2020 alle ore 10:17 PDT

La scomparsa di Galyn Görg addolora il mondo dello spettacolo e della danza. La donna era nata a Los Angeles il 15 Luglio 1964 ed era figlia di un’attrice e di un regista di documentari. Dopo essersi laureata in Liberal Arts al Santa Monica College, era comparsa in alcuni video musicali. In seguito si è trasferita in Italia, riuscendo a diventare famosa nel mondo del varietà.

Nel 1985 ha partecipato a Fantastico 6, dove ballava proprio con Steve LaChance, con il ruolo di co-conduttrice con Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e Beppe Grillo. Due anni dopo ha partecipato a SandraRaimondoShow. Ha lavorato anche in televisione e al cinema. Ha recitato in “RoboCop 2”, in “Point Break” e in “Cuba Libre – La notte del giudizio”.

Galyn Görg è entrata nel mondo delle serie tv. Ha partecipato a “Saranno Famosi”, “A-Team”, “Twin Peaks”, “Star Trek: Deep Space Nine”, “Willy, il principe di Bel Air”, “Xena- Principessa guerriera”, “CSI: Miami”, “Lost”, “Park and Recreation”, “Le regole del delitto perfetto” e “M.A.N.T.I.S”. Steve LaChance ha voluto omaggiarla sul suo profilo Instagram. I due hanno avuto una storia d’amore molto importante. Anche Lorella Cuccarini, che ha dovuto dire addio a La Vita in Diretta, ha espresso il suo dolore per questa scomparsa.