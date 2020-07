Harry telefona a Kate Middleton di nascosto: verso l’addio da Meghan?

Il Principe Harry chiama Kate in gran segreto: ha deciso di lasciare sua moglie Meghan Markle?

Da mesi si fanno sempre più insistenti le voci a proposito di una presunta crisi matrimoniale tra Harry e Meghan Markle. Adesso sembra addirittura che l’ex duca del Sussex abbia telefonato alla cognata Kate Middleton in gran segreto, chiedendole una mano per organizzare il “divorzio” e rientrare a Londra.

Harry e Kate: la telefonata

Dopo l’addio alla famiglia Reale Harry e Meghan sono rimasti “bloccati” negli States, dove la duchessa avrebbe imposto al marito di restare per scongiurare la possibilità di un eventuale contagio. Harry non ha fatto ritorno a Londra neanche quando suo padre Carlo è risultato positivo alla malattia e ora, stando alle voci in circolazione, la sua nostalgia di casa sarebbe sempre più insostenibile. L’ex duca – che ha rinunciato ai titoli nobiliari per seguire sua moglie e suo figlio a Los Angeles – avrebbe telefonato in gran segreto alla cognata Kate Middleton, chiedendole il suo appoggio per “divorziare” dalla moglie e fare ritorno a palazzo Reale.

Per il momento sembra che Meghan stia continuando a svolgere i suoi progetti negli States, dove si vocifera che invece il piccolo Archie Harrison non abbia ancora avuto modo di conoscere altri bambini per via della pandemia in corso.

La coppia avrebbe acquistato una lussuosa villa a Los Angeles e con Meghan e Harry sarebbe andata a vivere anche la suocera Doria Ragland, da sempre considerata dall’attrice come la sua più importante sostenitrice. La coppia divorzierà davvero come fanno supporre i rumor in circolazione?