Max Biaggi, la nuova fiamma è Francesca Semenza

Max Biaggi ha una nuova fiamma: i due sono stati pizzicati insieme a Montecarlo.

Max Biaggi è stato pizzicato sul lungo mare di Montecarlo con quella che sarebbe la sua nuova fiamma, la modella e attrice bergamasca (classe 1992) Francesca Semenza.

Max Biaggi e Francesca Semenza: il rumor

Archiviata la storia con la cantante Bianca Atzei e il flirt con Araba Dell’Utri (nipote di Marcello Dell’Utri) sembra che stavolta Max Biaggi abbia trovato la serenità al fianco di Francesca Semenza, bellissima attrice bergamasca di 19 anni più giovane di lui.

Per il momento il pilota non ha confermato la notizia, ma secondo i rumor circolati in rete i due starebbero insieme da oltre un anno.

La coppia è stata pizzicata a Montecarlo (dove l’ex pilota risiede) mentre passeggiava romanticamente sul lungo mare.

In passato Biaggi è stato con alcune delle donne più belle e famose del mondo: oltre a una lunga storia con Naomi Campbell e a un’altra con Claudia Schiffer, l’ex pilota è stato per anni legato all’ex Miss Eleonora Pedron (madre dei suoi due figli, Ines Angelica e Leon Alexandre).



L’ex coppia ha mantenuto rapporti pacifici dopo la separazione, tanto che nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile riavvicinamento tra i due (voce che non ha mai trovato conferma). Oggi anche Eleonora Pedron ha finalmente ritrovato la felicità in amore e lei e Biaggi continuano a mantenere i rapporti per il bene dei loro due bambini, estremamente legati ad entrambi i genitori.