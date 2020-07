Natalia Titova lascia la scuola di Amici di Maria De Filippi?.

In questi giorni, Maria De Filippi, sta iniziando ad organizzare le nuove stagioni dei suoi programmi televisivi. Oltre ad Uomini e Donne, a metà novembre, infatti, ci sarà anche Amici. La scuola più famosa d’Italia soffierà ben 20 candeline. Il programma si appresterà a tornare in palinsesto con molte novità, al fine di attirare sempre più spettatori.

In questi giorni si stanno alternando vari rumor sui nuovi insegnanti di Amici. Oltre ad alcune conferme, quasi sicuramente, ci saranno dei nuovi ingressi. Molto incerta è la presenza di Natalia Titova. L’insegnante, moglie di Massimiliano Rosolino, si occupa di latino-americano. Da circa tre stagioni, la ballerina russa, lavora dietro le quinte e non siede più dietro la cattedra. Stando alle ultime voci, invece, sembrerebbero essere confermati Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini.





Natalia Titova lascia Amici?

Natalia Titova, al momento, è impegnata in nuove sfide lavorative. È, infatti, protagonista di Dance with me. “A settembre vedremo i risultati”, ha detto la danzatrice russa. Si tratta di un programma dedicato al ballo e alla danza.

Secondo alcuni il fatto che sia stato registrato permetterebbe a Natalia di prendere parte allo show di Maria De Filippi. Come lei stessa ha anticipato sui profili social, la Titova ha detto di voler creare delle coreografie per i ragazzi che stanno studiando il suo stile di danza. Non si sa, però, ancora la verità sulla questione.