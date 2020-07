L'ex Ken umano Rodrigo Alves, oggi diventato Jessica, ha svelato il suo prossimo desiderio, ossia quello di diventare mamma

Qualche mese fa Rodrigo Alves, universalmente noto come il Ken umano, ha affermato di non sentirsi più tale, bensì una Barbie umana. Cambiatosi dunque il nome in Jessica Alves, negli ultimi tempi si è sottoposto a diversi interventi chirurgici, tra cui la femminilizzazione facciale.

In una recente intervista rilasciata al “The Morning”, Roddy ha peraltro rivelato il suo nuovo desiderio, ossia quello di diventare mamma. La nuova Barbie spera dunque di incontrare l’uomo giusto con il quale creare la sua famiglia.

Nel mentre che i sogni di Jessica si realizzano, si spera che a transizione completa si dia una regolata con i ritocchi estetici.

Nel corso della sua ultima ospitata a Live da Barbara D’Urso aveva infatti confermato di aver fatto oltre settanta operazioni per raggiungere il suo cannone di bellezza perfetta.