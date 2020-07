Alba Parietti ha detto la sua sulla controversa rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Alba Parietti ha confessato le sue impressioni sulla recente rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e sul gossip che ha interessato quest’ultimo a proposito della sua presunta liaison con Alessia Marcuzzi.

Alba Parietti: le parole su Belen e Stefano

La fine del matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino all’indomani del lock down per l’emergenza Coronavirus sta ancora tenendo banco. Questa volta sulla questione si è espressa anche la showgirl Alba Parietti, che senza mezzi termini ha lasciato intendere quanto secondo lei Belen sia “una donna infelice”, in preda “all’ansia” e quanto le faccia “tenerezza”. Diverso invece il parere della showgirl su De Martino che – secondo rumor presto smentiti – avrebbe avuto una liaison top secret con la collega Alessia Marcuzzi.





“Penso che Belen, come me, sia anche una donna ingombrante: è una leader che è abituata a gestire e comandare in famiglia, è un’ottima mamma, molto generosa”, ha affermato Alba Parietti a proposito della showgirl argentina. Dopo la rottura Belen è stata pizzicata con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi (che a sua volta sarebbe l’ex di Dayane Mello).

Tutto tace invece per quanto riguarda Stefano De Martino.

Dopo il ritorno di fiamma sembrava che i due avessero intenzioni serie (si era parlato anche della possibilità di avere un secondo figlio), poi qualcosa è andato improvvisamente storto. L’ex coppia rivelerà mai i motivi dietro la rottura? Per il momento, sui social, tutto tace.