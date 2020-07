Uno degli ultimi post di Alessia Marcuzzi sta dettando moda in questa nuova stagione estiva: il maglione monospalla che fa tendenza

Negli ultimi giorni il nome di Alessia Marcuzzi è pressoché sulla bocca di tutti per via del presunto flirt con Stefano De Martino, che avrebbe determinato la rottura con Belen Rodriguez. Tutte le parti coinvolte hanno smentito con fermezza tali voci, ma restano in molti a cercare possibili indizi di un’eventuale altra verità.

La nota conduttrice, ad ogni modo, sembra essersi lasciata scivolare tutto addosso, godendosi le sue vacanze estive insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e ai figli Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti.

Alessia Marcuzzi detta la moda estiva

La dolce famiglia allargata sta di fatto passando le sue giornate nei luoghi più belli della costiera amalfitana, cogliendo ogni occasione per documentare tutto online. Proprio su Instagram, del resto, la popolare presentatrice ha attirato le attenzioni dei fan per via di un look davvero particolare.

Visualizza questo post su Instagram 🧡🤍 Pic by Mia Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 12 Lug 2020 alle ore 12:27 PDT

La padrona di casa de Le Iene si è fatta immortalare su una splendida terrazza con vista mare indossando dei pantaloncini bianchi e un maglione arancione. Si tratta per la precisione di un modello monospalla, che lascia dunque un braccio completamente scoperto.

Il pull, davvero insolito per il periodo estivo, ha tuttavia mandato in brodo di giuggiole tutti i suoi ammiratori, che l’hanno subito eletto come il capo must have dell’estate. I più maliziosi hanno peraltro notato come Alessia Marcuzzi non portasse il reggiseno, con un décolleté decisamente alto e sodo alla venerabile età di 47 anni!