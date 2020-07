Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio dopo l’addio si dedicano alla musica

Dopo l'addio Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si dedicano alle due passioni comuni: la musica e Napoli.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti definitivamente addio e oggi, a tenerli uniti, l’unica cosa rimasta è il figlio Andrea. L’estate 2020 è stata caratterizzata per entrambi dal lavoro nel mondo della musica e da qualche dettaglio comune nelle loro hit estive che ha fatto da subito parlare le malelingue.

Tatangelo e D’Alessio: le hit

Dopo l’addio Anna Tatangelo ha annunciato l’uscita del suo brano Guapo, con il trapper Geolier, mentre Gigi D’Alessio ha dato il via a una collaborazione con il rapper Clementino. Sembra dunque evidente che pur essendosi separati i due continuino ad avere molto in comune – a detta delle malelingue: l’amore per Napoli e quello per la musica continuano ad unirli, tanto che entrambi – dopo la fine della loro storia – si sono lanciati a capofitto nel lavoro, realizzando due hit dai tratti “comuni” pur essendo due prodotti radicalmente diversi.





Anna Tatangelo – che già nel 2018 si era separata una prima volta dal suo storico compagno – avrebbe ritrovato la serenità accanto a un nuovo compagno e si è trasferita in un appartamento a Roma con suo figlio, Andrea. Gigi D’Alessio per il momento resta single, e in tanti si domandano se il cantante proverà a fare qualcosa per riconquistare la donna che, durante questi 20 anni, è stata presente al suo fianco.

Si vocifera che la crisi tra i due sia iniziata per una mancata proposta di matrimonio ma sulla questione non sono mai giunte conferme dai due diretti interessati. Sarà vero?