Armando Incarnato, lo sfogo per la figlia “segregata” in casa

Armando Incarnato ha condiviso con i fan via social uno sfogo di sua figlia nei confronti di sua madre.

Armando Incarnato ha condiviso con i fan sui social alcuni messaggi privati che si sarebbe scambiato con sua figlia Michelle via WhatsApp dopo che la bambina sarebbe stata punita dalla madre.

Armando Incarnato e la figlia: i messaggi

Forse con la volontà di condividere un momento di complicità avuto con sua figlia Michelle, Armando Incarnato ha condiviso su Instagram alcuni messaggi di uno sfogo avuto dalla bambina nei confronti della madre Daniela, che l’avrebbe punita imponendole di restare chiusa in casa.

Nei messaggi l’ex volto di Uomini e Donne incoraggia sua figlia a non essere triste e le promette che l’indomani andrà a prenderla (il tutto con la dedica della canzone Sally di Vasco Rossi in sottofondo). Quale sia stato il motivo per cui l’ex di Armando Incarnato abbia deciso di punire la figlia non è dato sapere, quel che è certo è che molto probabilmente la donna potrebbe non aver gradito il fatto che Incarnato abbia deciso di condividere pubblicamente i messaggi che lui e Michelle si sono inviati attraverso WhatsApp in questo frangente.





Armando Incarnato si è separato dall’ex compagna di nome Daniela quando la figlia era ancora piccola, e sembra che tra i due non sia mai esistito un ottimo rapporto. Il celebre volto del dating show di Maria De Filippi ha sempre cercato di coltivare il più possibile il suo rapporto con la figlia, che oggi è molto legata a entrambi i genitori.

Incarnato e la sua ex compagna riusciranno a risolvere i loro problemi? Staremo a vedere.