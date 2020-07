L'ultimo selfie di Barbara D’Urso allo specchio ha destato clamore sui social: lo scatto che non è proprio piaciuto ai fan della conduttrice Mediaset

Barbara D’Urso si sta godendo le sue meritate vacanze dopo mesi impegnativi sempre in onda, sopratutto durante il duro lockdown. Anche se non è più momentaneamente in televisione con i suoi show, la conduttrice ama tuttavia tenersi sempre in contatto con il suo pubblico a mezzo social.

Proprio su Instagram, nella fattispecie, la giornalista posta spesso foto e video delle sue giornate, dagli attimi professionali a quelli di vita quotidiana.

Barbara D’Urso: il selfie contestato

Qualche ora fa, per l’appunto, la nostra amata Barbarella ha postato alcuni selfie che non sono passati sotto silenzio. La Carmelita nazionale si è di fatto scattata alcune foto allo specchio durante una cena, come da lei stessa spiegato nella didascalia e corredo del post.

Apparsa in splendida forma come sempre, ad attirare però l’attenzione di fan è stato un preciso particolare.

Visualizza questo post su Instagram Controllatina allo specchio durante la cena 💋 #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 14 Lug 2020 alle ore 12:02 PDT

Se nella prima foto è poco evidente, nella seconda è chiaro come la conduttrice si sia scattata questi selfie in bagno. Il dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti dei suoi follower, che glielo hanno immediatamente fatto notare nei commenti.

Non tutti hanno insomma gradito la “location” scelta da Barbara D’Urso per questi aggiornamenti, come appare palese dalle frasi rivoltele senza remore da alcuni utenti del popolare social network.