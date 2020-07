I fan si sono preoccupati per alcuni scatti di Bianca Guaccero e le hanno chiesto cosa le fosse successo.

Bianca Guaccero sta trascorrendo le vacanze in Puglia in compagnia di alcune amiche e della figlia, Alice. La conduttrice ha condiviso alcune foto del soggiorno pugliese via social, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio.

Bianca Guaccero: la vacanza in Puglia

La conduttrice Bianca Guaccero ha pubblicato una serie di foto via social in cui sembra essere triste e pensierosa, e i fan non hanno fatto a meno di farglielo notare. La conduttrice ha tranquillizzato tutti replicando via social: “Non sono triste, ho gli occhi chiusi per godere del calore del sole.”



Insieme a lei sarebbero presenti un gruppo di amiche e la figlia Alice, avuta dalla relazione con Dario Acocella (ex marito della conduttrice).

Da anni circolano voci su flirt veri e presunti avuti da Bianca Guaccero, che oggi continua a dichiararsi single.

In tanti sperano di vederla presto al fianco di qualcuno di speciale, ma lei ha sempre smentito categoricamente i rumor in circolazione dicendosi felice così: “Il fatto che non mi sia buttata in un’altra storia significa che devo metabolizzare quello che mi è successo. Ma il mondo è disabituato a questi tempi riflessivi. Io mi devo innamorare per avere una storia. Sono una persona che anni fa si sarebbe considerata normale”, aveva affermato a proposito della sua vita privata.

La conduttrice e sua figlia vivono a Milano, mentre il padre della bambina abita a Roma.