L'ultimo post di Carlotta Mantovan comparso sui social ha letteralmente commosso i fan della presentatrice: il ricordo di Fabrizio Frizzi

Dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan è riuscita a continuare la sua vita grazie soprattutto alla figlia Stella. La moglie del popolare conduttrice è del resto rimasta piuttosto attiva su Instagram, dove pubblica foto che la vedono spesso insieme alla piccola di casa.

Alcune ore fa, ad ogni modo, la conduttrice di Tutta Salute ha condiviso un’immagine davvero suggestiva che ha letteralmente commosso tutti i suoi fan sui social.

Carlotta Mantovan, il post che commuove

Lo scatto rivela una strada di campagna che trasmette completa pace e serenità, parole sovente richiamata anche negli hashtag usati dalla donna. Come è facile intuire, la foto in questione ha ricevuto moltissimi commenti da parte dei follower, dove in molti hanno ricordato proprio il compianto marito della ex reginetta di bellezza.

Visualizza questo post su Instagram #❤️ #myplaceintheworld #here #🍀 Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 14 Lug 2020 alle ore 2:00 PDT

La foto pubblicata da Carlotta Mantovan con il sentiero bucolico ha dunque dato vita a diverse risposte da parte dei fan. Oltre ad apporre like, in molti, come detto, hanno lasciato diversi commenti, mentre la giornalista ha scritto solo “#myplaceintheworld” e “#here”.

I sostenitori della giovane vedova di Fabrizio Frizzi hanno subito pensato che la donna volesse mandare un sorta di messaggio al coniuge scomparso, in risposta al quale la natura le ha poi voluto inviare essa stessa un segno dal cielo. In fondo alla strada sembra infatti comparire un cuore, creatosi per merito dell’unione dei due alberi.