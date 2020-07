Caterina Balivo nella bufera: nello scatto della conduttrice il marito ha violato il codice della strada.

Caterina Balivo e suo marito, Guido Brera, sono finiti al centro di un polverone social per uno scatto condiviso con i fan. Nelle immagini incriminate si intravede il marito della conduttrice alla guida della macchina con le cuffie alle orecchie, peccato che indossare apparecchi radiotelefonici sia espressamente vietato dal codice della strada.

Caterina Balivo: il marito con le cuffie

In tanti hanno fatto notare da subito a Caterina Balivo che suo marito non avrebbe dovuto guidare con le cuffie. “Si viola il codice della strada” ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “E’ pericoloso”. La conduttrice ha risposto che il marito avrebbe indossato le cuffie “per soli 5 minuti”, ma questo non ha fatto altro che sollevare un ulteriore polverone (visto che sul codice della strada è espressamente vietato di usare apparecchi radiotelefonici come quelli indossati da Guido Brera, e che possono indurre il conducente a isolarsi e a non fare attenzione alla guida).



Caterina Balivo ha annunciato che lei, suo marito, la piccola Cora e il figlio Guido Alberto, partiranno per le vacanze ora che lei ha detto addio a Vieni da Me e ora che, almeno per il momento, l’emergenza Coronavirus consentirebbe comunque qualche spostamento.

La conduttrice ha annunciato che dedicherà il suo tempo ai figli in attesa di nuove avventure nel mondo della tv.