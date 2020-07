Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci in merito ad un possibile addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha Visto.

Nel corso delle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci in merito ad un possibile addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto. A far chiarezza in merito ci ha pensato la stessa conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa.

Le dichiarazioni di Federica Sciarelli

In un’intervista a La Stampa Federica Sciarelli ha dichiarato: “Avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato“. Per poi aggiungere: “Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile. Però questo è un programma che ti porti addosso e alla fine ne risenti. Amo Chi l’ha visto perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po’…

Non è stato difficile convincermi, sono fiera del nostro lavoro. Siamo un servizio pubblico attivo sette giorni su sette”.

Federica Sciarelli, quindi, non lascerà il timone di Chi l’ha visto. Qualche tempo fa, d’altronde, la nota conduttrice, in un’intervista rilasciata a Intimità aveva dichiarato: “Divento la lancia di chiunque si rivolga a me, a noi, ma assorbo anche il dolore che racconto come una spugna. Per questo ogni tanto dico che vorrei cambiare programma.

Dopo tanti anni è duro continuare a misurarsi con la sofferenza. Il risultato è che, anche se mio figlio ha 21 anni, non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori. Infatti lui mi dice ‘Mamma, questo programma, però! Mi fai venire l’ansia…’”.





Federica Sciarelli aveva poi proseguito: “Ha ragione, lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive, ma quanti genitori ospito in trasmissione che aspettano, invano, che i propri figli rientrino a casa? Certo, le storie che raccontiamo sono eccezioni e non la regola, però è chiaro che a furia di dare notizie del genere non è che posso proprio avere dei sonni tranquilli“.