Ciavy e Valeria, il falò di confronto: interviene Filippo

Nella terza puntata di Temptation Island vi è stato il falò di confronto tra Valeria e Ciavy

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la terza puntata trasmessa giovedì 16 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Ciavy e Valeria, con il primo che ha già chiesto il falò di confronto.

Il falò di confronto

Nel corso della terza puntata di Temptation Island Ciavy ha chiesto il falò di confronto immediato. Appena Valeria giunge al falò, Ciavy afferma: “Hai fatto schifo. Ma la dignità di donna dove ce l’hai. Hai fatto una grande figura di mer** che non si può spiegare. Vieni qui innamorata, dici che con me stai bene e dopo un giorno e mezzo ti abbracci con un altro”.

Valeria risponde: “Tu mi stai trattando come uno zerbino da anni. Dopo due ore hai detto che non eri innamorato di me. Mi hai chiuso in casa per anni”. Ciavy a quel punto risponde: “Devi andare in giro a testa bassa”.

Gli animi a quel punto si scaldano, con Filippo Bisciglia che interviene dicendo: “Le cose si dicono con calma. Fai parlare Valeria e poi le rispondi“. I due, però, continuano a battibeccare, con Ciavy che continua: “Quante volte è capitato che tu facessi una caz**ta e poi sei venuta da me e ti ho perdonata”.

Valeria quindi risponde: “Tu mi hai chiusa in casa, mi mandavi foto di altre donne. Un altro uomo mi ha corteggiata e mi ha fatto sentire amata”. Valeria nega il bacio con Alessandro e prosegue: “Tu mi hai annullato in due anni, non potevo più vedere i miei amici”.

Ciavy dal suo canto risponde: “Ti ho rinchiuso perché se esci guarda come ti comporti e poi in realtà hai fatto sempre come ti pareva”. Valeria a quel punto, rivolgendosi a Filippo Bisciglia, dice: “Mi ha completamente annullato. Non potevo fare nemmeno una passeggiata. Io lo perdonavo perché mi sentivo in colpa per una cosa che io ho fatto. Io lo amavo, altrimenti una persona non si annulla così. Se perdoni davvero una persona, la ferita rimane e poi ci convivi.

Io in questi giorni mi sono riamata. Io sono rinata”. Alla fine i due decidono di uscire dal programma separati.