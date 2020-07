Claudia Ruggeri è tornata a conquistare i fan dei social con uno scatto a dir poco sensuale.

Miss Claudia Ruggeri torna a infiammare i social con uno scatto a dir poco bollente: la modella, in bikini, ha messo in mostra le sue curve prorompenti e ha fatto il pieno di like.

Miss Claudia: la foto in costume

Gli scatti bollenti di Miss Claudia Ruggeri hanno ottenuto centinaia di consensi e naturalmente le sono valsi anche una gran quantità di critiche (in particolare da chi come sempre non manca d’insinuare che la bella cognata di Bonolis sia finita in tv solo in quanto “raccomandata”). Come sempre la cognata del conduttore non sembra dare peso alle critiche e, grazie alle sue curve vertiginose, fa il pieno di like:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 16 Lug 2020 alle ore 3:29 PDT



Sposata con Marco Bruganelli, Miss Claudia sembra aver trovato la felicità e tra vacanze in posti da sogno e cura del proprio corpo, sembra che la bella modella sia più in forma che mai.





In passato lei non è l’unica della “famiglia Bonolis” ad essere finita al centro della bufera: spesso la cognata Sonia Bruganelli è stata accusata dai fan di fare inutili “sfoggi di ricchezza” in barba alla gente più povera di lei.

Anche Sonia Bruganelli ha scelto di non dare peso a questo tipo di critiche e più volte ha personalmente replicato affermando di essersi potuta permettere certi lussi ed eccessi solo grazie al suo duro lavoro. Paolo Bonolis, a differenza dalle donne della famiglia, preferisce restare in disparte per quanto riguarda i social.