Elisa Isoardi: “La Prova del Cuoco? Piango ancora”

Elisa Isoardi ha confessato alcuni retroscena sul suo addio a La Prova del Cuoco, definitivamente cancellato.

Elisa Isoardi ha parlato di alcuni retroscena che avrebbero portato al suo addio definitivo a La Prova del Cuoco. Il programma, di cui aveva raccolto il timone da parte di Antonella Clerici, è stato definitivamente cancellato e a settembre la conduttrice sarà impegnata con un nuovo programma.

Elisa Isoardi: l’addio

Dopo due anni di onorato servizio Elisa Isoardi ha detto addio a La Prova del Cuoco. La conduttrice da settembre sarà al timone di Check Up, format dedicato alla salute in onda ogni domenica. Il programma storicamente condotto da Antonella Clerici è stato cancellato in via definitiva, e a tal proposito la Isoardi ha confessato:

“Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”. La fine dell’esperienza nel format di cucina è stata dunque triste per la conduttrice, che per circa 2 settimane non ha saputo neanche dove sarebbe stata ricollocata: “Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”, ha spiegato, per poi aggiungere: “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”, ha aggiunto.





Presto Antonella Clerici tornerà in tv con un nuovo format di cucina e intanto Elisa Isoardi prenderà le redini di Check Up, storico programma andato in onda dal 1997 al 2002. In tanti si chiedono già se questo nuovo lavoro non porti alla conduttrice anche un nuovo amore, visto che dopo la lunga storia d’amore con Matteo Salvini e la liaison con Alessandro Di Paolo (anch’essa naufragata) la conduttrice sarebbe di nuovo single.