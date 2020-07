Gaia Gozzi e Irama insieme: i cantanti molto vicini ad una sfilata

Gaia Gozzi e Irama insieme ad una sfilata. I cantanti erano molto vicini.

Gaia Gozzi e Irama sono stati visti insieme alla sfilata di Etro. I due erano molto vicini e questa vicinanza ha davvero scatenato il gossip, che si era già speso sul loro possibile rapporto. La notizia che i due avrebbero partecipato ad Amici Speciali aveva già scatenato i fan, che hanno sognato di vederli insieme, innamorati e felici.

I seguaci di questi due cantanti sono andati oltre, perché non hanno sognato solo una collaborazione artistica, ma anche una storia d’amore, che per il momento non è iniziata. L’incontro alla sfilata Etro della Milano Digital Fashion Week ha riportato a galla il sogno che avevano i fan. I due sono stati invitati per il loro stile molto particolare, che ha ottenuto un grande successo.

Gaia Gozzi e Irama insieme

Gaia Gozzi e Irama erano davvero molto vicini durante la sfilata. La casa di moda Etro è stata una delle poche che ha scelto di mostrare i propri capi con una vera sfilata. I due cantanti erano presenti e hanno condiviso molti momenti sui loro profili social. Nelle storie Instagram si è notata la straordinaria vicinanza tra i due e questo ha fatto sognare. In alcune immagini condivise da Gaia, che si è espressa contro l’omofobia, si nota Irama vestito di rosso, seduto proprio accanto a lei, ovviamente rispettando il distanziamento di un metro.





Purtroppo, però, i fan rimarranno molto delusi, perché tra la Gozzi e Irama c’è solo una forte amicizia e una grande stima a livello professionale. Lei è felicemente fidanzata e anche lui lo è, da più di un anno. Tra loro non è scattata la scintilla a livello sentimentale, ma sicuramente a livello artistico provano un grande rispetto l’uno per l’altra.

Un domani sicuramente potrebbero decidere di collaborare, ma non c’è nessun fidanzamento all’orizzonte.