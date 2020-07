A sorpresa Gigi Hadid stupisce i fan confermando la gravidanza: la modella ha mostrato il suo pancione.

Dopo mesi in cui si alternano voci e smentite a proposito della sua gravidanza, Gigi Hadid ha confermato di aspettare un bambino: la top model, legata a Zayn Malik, ha mostrato per la prima volta il suo pancione a mezzo social.

Gigi Hadid: il video della pancia

A sorpresa Gigi Hadid ha mostrato per la prima volta il suo pancione a mezzo social. La modella, incinta del primo figlio insieme a Zayn Malik, ha rivelato di aver tenuto la gravidanza “nascosta” fino ad ora a causa della pandemia e di altre situazioni che non le avrebbero permesso di “gioire” per la cicogna in arrivo come avrebbe voluto.

In particolare la 25enne ha ricordato la morte di George Floyd, le proteste del movimento Black Lives Matter e il fatto che il Coronavirus abbia ucciso migliaia di persone in tutto il mondo.

Il fatto che la modella non avesse voluto distogliere “l’attenzione” da questi problemi parlando della sua gravidanza, è stato visto da molti come un modo per escludere i suoi fan da un momento intimo (fatto che ha sollevato non poche critiche).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Hadid Source™️ (@slaygigih) in data: 15 Lug 2020 alle ore 3:31 PDT







Ora che la notizia della gravidanza è ufficiale ed è stata la stessa Gigi Hadid a confermarla, in tanti le hanno inviato i loro messaggi di augurio e di sostegno da ogni parte del mondo. La modella e Zayn Malik sono più felici che mai, e in tanti si chiedono se il loro bebè (in arrivo per l’autunno) sarà un maschio o una femmina.