In vacanza con la famiglia a Capri, Ilary Blasi ha scelto un nuovo accessorio di super lusso che sta facendo chiacchierare sul web

Sappiamo bene quanto Ilary Blasi sia attenta non solo alla sua forma fisica, ma anche ai capi di gran moda. Per lei essere al passo con le ultime tendenze è del resto un imperativo categorico, come spesso e volentieri dimostra anche sui social oltre che in tv.

Su Instagram, in special modo, la vediamo sempre impeccabile sfoggiando outfit glamour, come tute paillettate e tacchi altissimi, nonché tenute sportive ma pur sempre di grande fascino.

Visualizza questo post su Instagram Shopping Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 12 Lug 2020 alle ore 8:49 PDT

Di recente, per esempio, la moglie di Francesco Totti ha spopolato online con il suo look “da supermercato”, dove si è mostrata in costume intero firmato Fendi e shorts abbinati a degli infradito.

Solo poco prima aveva stupito i fan con una foto dove appariva con un turbate in testa, un accessorio firmato Gucci dal prezzo non contenuto. Ilary Blasi ha poi posato di recente su Instagram un nuovo look per le serate al mare, costituito da un jumpsuit scollato e da un paio di ciabatte bianche griffate. Ebbene, proprio queste ultime sono subito balzate in prima linea per il costo strabiliante: si parla infatti di circa mille euro per delle semplici pantofoline decisamente un tantino costose!

Visualizza questo post su Instagram 15/07/2020……Capri Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 15 Lug 2020 alle ore 1:14 PDT

Visualizza questo post su Instagram Sea,salt,sun Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 6:50 PDT