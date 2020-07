Ilary Blasi, scatto piccante a Capri: i fan notano un dettaglio

I fan notano un dettaglio particolare nello scatto piccante condiviso da Ilary Blasi.

Ilary Blasi ha pubblicato uno scatto piccante sul suo profilo Instagram, mostrando il suo lato B davvero perfetto. La moglie di Francesco Totti è sempre più bella e ogni foto che condivide su Instagram ottiene un successo incredibile. La donna sa perfettamente come conquistare i suoi fan e con le sue forme e la sua incredibile bellezza ci riesce sempre molto facilmente.

La bellezza di Ilary non è l’unica cosa che conquista i suoi fan, perché la donna è anche estremamente simpatica e ama coinvolgere tutti i suoi follower. Nell’ultimo scatto i fan hanno notato qualcosa di strano.

Visualizza questo post su Instagram 15/07/2020……Capri Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 15 Lug 2020 alle ore 1:14 PDT

Lo scatto piccante di Ilary Blasi

Ilary Blasi, che è stata criticata per le sue gambe, ha condiviso una foto molto piccante su Instagram, con il lato B in bella mostra. Dopo averla osservata attentamente, i fan hanno notato un dettaglio molto particolare, che hanno subito scritto nei commenti. “Hai postato una foto di Alessia Marcuzzi?” ha chiesto qualche utente. “Nelle foto il viso è uguale a quello della Marcuzzi” hanno scritto altri utenti. La somiglianza tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi in questa foto è davvero incredibile e ha lasciato tutti completamente senza parole.





La Blasi, che ha creato una tendenza con il finto bikini, è in vacanza in barca al largo di Capri insieme al marito Francesco Totti. I due stanno mostrando la loro vacanza tramite i social network e sono davvero molto seguiti.

Giornate rilassanti in attesa di una nuova stagione televisiva e calcistica. Momenti dedicati a loro, con qualche piccolo dettaglio condiviso con tutti i follower. La somiglianza con Alessia Marcuzzi ha davvero colpito tutti e lo scatto ha ottenuto un successo incredibile.