Manuela Arcuri nega nella maniera più assoluta di essere stata una "femme fatale" prima della sua nuova vita di moglie e mamma

Intervistata di recente da un noto settimanale di gossip, Manuela Arcuri si è mostrata per la prima volta in compagnia del compagno Giovanni Di Gianfrancesco e del figlio Mattia. A poche settimane dalla fine della quarantena, la bella famiglia si è intanto regalata qualche giorno di relax in Toscana.

“Il nostro desiderio è sempre stato quello di diventare genitori. Anche il matrimonio è un nostro sogno”, ha spiegato la bella attrice.

Manuela Arcuri si racconta

Manuela spera tuttavia al contempo di tornare presto sul set, pertanto ha ipotizzato per il momento di non allargare il nucleo famigliare con una seconda cicogna. “Se non è arrivata durante il lockdown, difficilmente arriverà in futuro. Per come vivo intensamente la maternità, richiederebbe di restare ferma ancora a lungo.

Per ora non posso permettermelo e poi è arrivato finalmente il momento di riprendere in mano la mia vita”.

Sempre nella suddetta intervista, la showgirl ha avuto anche modo di smentire alcuni equivoci che si sono succeduti nel corso degli anni sui giornali di cronaca rosa.

Spesso, infatti, si sono creati intorno a lei una serie di pregiudizi, come confermato dalla diretta interessata. “Su di me si è detta la qualunque. Sono una donna semplice, monogama e assai riservata”, ha precisato Manuela Arcuri. Per poi concludere affermando: “La storia della mangiatrice di uomini non solo non esiste, ma non è mai esistita”.