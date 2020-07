Nicola Vivarelli pensa solo alla famiglia? Bufera sui social

Pioggia di critiche su Nicola Vivarelli per il suo ultimo messaggio via social, dedicato alla famiglia.

Nell’ultima edizione di Uomini e Donne il giovane ufficiale della marina Nicola Vivarelli ha iniziato a frequentare Gemma Galgani. I due sono stati avvistati insieme solo una volta al di fuori del programma, e nell’ultimo messaggio via social del cavaliere non è stata fatta menzione alcuna alla dama torinese.

Nicola Vivarelli: il messaggio

Che fine ha fatto Gemma Galgani? In tanti si domandano se lei e il cavaliere Nicola Vivarelli abbiano continuato a frequentarsi dopo la fine di Uomini e Donne, e dopo che Nicola alias Sirius ha pubblicato un messaggio sull’estate 2020 – senza fare il benché minimo accenno alla dama torinese – sui social è esplosa la curiosità dei fan.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Vivarelli (@nicola_vivarelli) in data: 15 Lug 2020 alle ore 4:29 PDT

Nel suo messaggio Nicola ha ringraziato gli amici e la sua famiglia che, nonostante l’emergenza Coronavirus, avrebbero reso quest’estate “meravigliosa” contro ogni pronostico. “Ero convinto fosse un estate noiosa, priva di emozioni, invece si sta rivelando una delle estati migliori”, ha scritto il cavaliere via social.

In tanti gli hanno chiesto che fine avesse fatto Gemma Galgani e hanno accusato Nicola di aver cercato solo di ottenere visibilità attraverso il dating show (pur scegliendo di non frequentare poi la dama al di fuori del programma). Il cavaliere per il momento non ha risposto alle critiche, e in tanti si chiedono se ci saranno davvero ulteriori sviluppi tra lui e la dama torinese (di oltre 40 anni più grande di lui).

Per saperlo, con tutte le probabilità, bisognerà aspettare la nuova edizione del dating show.