Il noto trombettista siciliano Roy Paci si è pesantemente scagliato contro Matteo Salvini dopo un post su Twitter riferito all'alluvione di Palermo

Scontro di fuoco a suon di tweet tra l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini e il cantante Roy Paci. Per la precisione, una presa di posizione del leader della Lega ha fatto perdere le staffe al trombettista siciliano. Il quale, senza troppi giri di parole, ha parlato niente meno che di sciacallaggio.

Del resto il musicista non è stato certo il primo a lanciare delle accuse nei confronti di Salvini. L’occasione delle critiche è stata per la precisione la recente alluvione che ha colpito la città di Palermo, mettendo in ginocchio l’intero territorio limitrofo. Le immagini del centro abitato completamente sommerso dalle acque, con le macchine immerse nel fango e la disperazione dei cittadini, hanno del resto fatto il giro di telegiornali e quotidiani.

A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua. pic.twitter.com/RqTCsZZhbh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 15, 2020

Roy Paci su Salvini: parole al vetriolo

A commento di ciò, Matteo Salvini ha preso la palla al balzo pubblicando un post su Twitter che, come detto, non è andato giù ai più. Tra i tanti c’è stato appunto anche Roy Paci, che ha addirittura dato del “turpe e miserabile sciacallo” al politico lombardo.