Mara Venier: la gaffe di Coletta

Durante la presentazione dei palinsesti Rai (dove è stato riconfermato anche il Festival di Sanremo, condotto da Amadeus insieme all’amico Fiorello) il direttore di Rai1 Stefano Coletta – che aveva appena sciorinato i nomi dei conduttori che caratterizzano la prossima stagione televisiva – ha dimenticato di fare il nome di Mara Venier.

Una gaffe a cui il direttore di Rai1 ha poi cercato di porre rimedio, assicurando: “Prima di parlare di Sanremo, volevo ricordare che la domenica sarà affidata a Mara Venier e a Domenica In”.





Mara Venier ha preso in mano le redini di Domenica In totalizzando un buon numero si ascolti e senza abbandonare il programma neanche durante l’emergenza Coronavirus o l’infortunio alla gamba che l’ha colpita negli scorsi mesi.

Tra i programmi menzionati da Coletta durante l’annuncio della conferenza stampa non sono mancati La Vita in Diretta che dalla prossima stagione resterà sotto la sola conduzione di Alberto Matano (e non di Lorella Cuccarini, che se n’è andata dallo show scagliando frecciatine proprio contro l’ex collega). La Prova del Cuoco volge al termine e la conduttrice Elisa Isoardi verrà ricollocata alla conduzione del programma Check Up, mentre lo spazio dedicato a La Prova del Cuoco verrà di nuovo affidato ad Antonella Clerici con il nuovo format È sempre mezzogiorno.

Domenica In è stato riconfermato mentre una delle new entry nei palinsesti Rai sarà Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo.