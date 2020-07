Alessandro Zarino è stato sorpreso insieme a un noto volto tv, e sembra che tra i due ci sia del tenero.

Alessandro Zarino è uscito allo scoperto con quella che sarebbe la sua nuova fiamma: si tratta di Francesca Brambilla, ex Bonas di Avanti un altro. I due sono stati pizzicati insieme in spiaggia.

Alessandro Zarino: la nuova fiamma

Sul lungomare di Monopoli Alessandro Zarino è stato pizzicato in compagnia della bella Francesca Brambilla, top model tutte curve che ha fatto perdere la testa ai fan di Avanti un Altro.

I due non hanno confermato né smentito le notizie a proposito della loro presunta liaison, ma secondo indiscrezioni le foto sarebbero la prova definitiva di una relazione amorosa tra i due.





In passato sia Zarino sia Francesca Brambilla hanno sempre preferito tacere a proposito della loro vita privata e finora sui social non erano emersi dettagli che potessero far pensare a una relazione.

Ora che le loro foto in costume da bagno sul lungomare di Monopoli hanno fatto il giro del web, i due si pronunceranno in tal senso?

In passato Francesca Brambilla è balzata alle cronache per una relazione con Max Colombo (compagno di Karina Cascella) e con Guè Pequeno, con cui ha ammesso di aver mantenuto un buon rapporto: “Siamo rimasti molto amici. Lui è una persona molto intelligente, ci siamo sentiamo spesso.

Mi piace molto di lui il fatto che mi conosca da quando ho 17 anni, da prima che diventassi conosciuta, quindi non ha pregiudizi su nulla, anzi. Mi sento sempre molto tranquilla con lui ormai siamo davvero molto amici.” Con Alessandro Zarino sarà la volta giusta?