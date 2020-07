Tutto quello che c'è da sapere su Ana Mena, cantante che collabora con Fred De Palma.

Ana Mena è una cantante spagnola. Da due anni collabora con Fred De Palma e puntualmente le loro canzoni diventano dei tormentoni estivi di grande successo. La cantante è davvero molto giovane ed è riuscita a farsi conoscere anche nel nostro Paese grazie alla collaborazione con De Palma.

Il singolo “D’estate non vale” ha ottenuto anche un doppio disco di platino. La sua carriera sta procedendo davvero bene. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

La vita privata di Ana Mena

Ana Mena è nata a Estepona, in Andalusia, il 25 Febbraio 1997. Le sue misure sono quasi perfette, ovvero 76, 58 e 83, è alta 1,63 e pesa 53 kg. Sono girate diverse voci di corridoio che insinuavano che tra lei e Fred De Palma ci fosse del tenero, ma entrambi hanno smentito. La definizione che hanno deciso di darsi è stata quella di “super amici”. La ragazza è davvero molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, per cui non ci sono moltissime informazioni su un eventuale fidanzato.

La carriera

Ana Mena si è appassionata alla musica fin da quando era bambina, grazie all’influenza della mamma e del papà. Si è presentata nel 2003 nel programma Eurojunior ma non è stata selezionata. Non si è, comunque, arresa e nel 2006 ha preso parte ai Veo Veo Award, competizione che può regalare la notorietà. Per lei questo è stato un grande successo e partendo proprio da questo punto ha lanciato il suo singolo “Sta es mi illusiòn”.

La sua carriera sonora è iniziata quando ha cominciato a comporre colonne sonore per film famosi. Il successo è arrivato con il singolo “No Soy comò tù crees”.





Prima è riuscita a farsi conoscere in Spagna, nel Sud e nel Centro America e poi è arrivata anche in Francia e in Italia.

Qui è stata di fondamentale importanza la collaborazione con Fred De Palma. Ana Mena non è solo una bravissima cantante ma è anche una brava attrice. Ha recitato nel film di Pedro Almodòvar, La pelle che abito, e nel 2018 ha collaborato con la pop star Becky G. Ha un profilo Instagram con 400 mila follower.