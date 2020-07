Andrea Bocelli ha deciso di concedersi un periodo di relax su uno yacht al largo di Saint-Tropez assieme alla famiglia.

Il noto tenore Andrea Bocelli ha deciso di concedersi un periodo di relax su uno yacht al largo di Saint-Tropez assieme alla famiglia. Sia lui che la moglie Veronica Berti, ricordiamo, hanno avuto il coronavirus e in seguito hanno deciso di donare il plasma per aiutare la ricerca per trovare una cura,

Vacanze per Andrea Bocelli

Dopo aver dovuto fare i conti con il coronavirus, Andrea Bocelli si sta godendo dei momenti di relax in compagnia della famiglia, su uno yacht al largo di Saint-Tropez. Fotografato in compagnia della moglie Veronica Berti, sembra che il tenore si sia ripreso perfettamente dalla malattia.

Lo stesso tenore a maggio, a Good Morning America, aveva dichiarato: “La pandemia che ha scosso il mondo ha anche influenzato, anche se lievemente, me e alcuni membri della mia famiglia.

Per rispetto per coloro per i quali il virus ha avuto conseguenze più serie, ho deciso che sarebbe stato meglio non condividere la notizia. Non volevo certo allarmare inutilmente i miei fan e volevo anche proteggere la privacy della mia famiglia”.



In seguito, sia lui che la moglie hanno deciso di donare il plasma per aiutare la ricerca per trovare una cura per il Covid. “Un gesto modesto ma fondamentale, attraverso il quale faccio la mia piccola parte”, aveva spiegato Bocelli.