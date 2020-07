Chiara Ferragni nell'occhio del ciclone per la sua ultima visita agli Uffizi di Firenze.

Dopo la mole di insulti ricevuti per la visita alla Cappella Sistina, Chiara Ferragni finisce nell’occhio del ciclone anche per la sua visita notturna alle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Chiara Ferragni agli Uffizi

Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro della bufera, questa volta però non per colpa sua: a scatenare l’ira del web è stato un post delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, che – dopo la visita notturna dell’influencer – l’hanno paragonata alla Venere di Botticelli (il famoso dipinto esposto proprio nella Galleria e davanti al quale Chiara Ferragni ha posato durante la sua visita).

“Ai giorni nostri l’italiana Chiara Ferragni, nata a Cremona, incarna un mito per milioni di followers -una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social”, si legge nel post condiviso dalle Gallerie degli Uffizi. In tanti sui social hanno mostrato indignazione per queste parole, trovandole mal proporzionate rispetto al valore dell’immortale affresco realizzato da Botticelli.

“Roba da matti questo post. Se anche gli Uffizi corrono dietro a Chiara Ferragni, ragazzi stiamo messi molto male…”, ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha aggiunto: “Botticelli è resuscitato solo per suicidarsi”. Insomma, ancora una volta l’influencer più famosa del web è finita alla gogna social. L’ultima volta, durante una sua visita alla Cappella Sistina, contro di lei e suo marito Fedez era scoppiato un vero e proprio putiferio.