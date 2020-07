Diletta Leotta e Scardina in crisi: spunta l’ipotesi tradimento

Fine dell'amore tra King Toretto e la Leotta? Lui l'avrebbe tradita.

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Da giorni il rumor impazza sul web e adesso, stando a un’indiscrezione trapelata dai profili social di Deianira Marzano, spunta l’ipotesi che il motivo della rottura potrebbe esser stato un tradimento.

Leotta e Scardina in crisi? I rumor

Storia finita tra la Leotta e King Toretto? Stando a un rumor circolato in rete il pugile sarebbe stato sorpreso in compagnia di una 25enne di origine moldava. Mentre sui social continuano a non apparire nuove foto che ritraggano Scardina e la conduttrice insieme (fatto che alimenta sempre di più le voci su una possibile crisi) lui ha condiviso nelle sue stories un post con scritto “bla, bla, bla”, segno che forse, per Scardina, quelle in circolazione sarebbero solo chiacchiere.





Fino a poche settimane fa i due apparivano più felici che mai e lo stesso Scardina aveva confessato come lui e Diletta Leotta – che hanno sempre prediletto il massimo riserbo per la loro vita privata – avessero trascorso amorevolmente insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Proprio a causa della pandemia in corso il pugile si era temporaneamente trasferito a casa della conduttrice, con cui aveva trascorso giornate all’insegna dell’amore e dell’esercizio fisico (i due erano stati paparazzati mentre si allenavano in terrazza).

Diletta Leotta, reduce dalla storia importante col manager di Sky Matteo Mammì, non si è mai espressa apertamente sulla storia col pugile che è iniziata durante l’estate del 2019 (proseguendo per circa un anno lontano dai riflettori).