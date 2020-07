Elisabetta Canalis si è dedicata ad una deliziosa colazione italiana in intimo.

Elisabetta Canalis, che ha appena adottato un cane abbandonato, si è mostrata in intimo mentre si godeva la sua colazione italiana. Una caffettiera, una tazza di caffè e l’aria di chi si è appena svegliata ma è comunque bellissima. Tanti dettagli per questi scatti che hanno letteralmente fatto impazzire tutti i suoi follower.

La showgirl fa colazione in intimo e ha un corpo davvero perfetto, lo stesso corpo che da 20 anni fa innamorare tutti gli uomini italiani.

Visualizza questo post su Instagram Italian breakfast 🇮🇹 @intimissimiofficial #intimissimigirls #invisiblebra #ad Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 9 Lug 2020 alle ore 2:57 PDT

Elisabetta Canalis in intimo

Elisabetta Canalis riesce a far innamorare grazie ad ogni foto che condivide.

Questi suoi scatti in intimo sono semplici, ma bellissimi. Lo scopo è ovviamente pubblicitario, ma sembra essere anche una celebrazione per le tradizioni italiane che finalmente ha ritrovato. Dopo la quarantena a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler, finalmente la Canalis è tornata nella sua terra d’origine per godersi l’estate italiana. L’ex velina ha indossato un reggiseno e una culotte di Intimissimi, color carne, che definisce perfettamente le sue curve, rendendole esplosive.





Con questi scatti Elisabetta Canalis è riuscita ad ottenere un successo incredibile. Sono stati pubblicati tantissimi complimenti, che hanno voluto sottolineare che la donna ha un corpo da far invidia a tantissime ventenni. Elisabetta si è sempre mantenuta in forma e l’attività fisica è una delle sue più grandi passioni.

Questo è il segreto con cui è riuscita a mantenere un corpo così tonico e giovane. Gli scatti che sta pubblicando la ex velina dimostrano che la sua è un’estate italiana molto calda.