U&D, Federico Mastrostefano ha una nuova fidanzata

Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, ha una nuova fidanzata. L’uomo è stato protagonista della trasmissione di Maria De Filippi tra il 2008 e il 2009 ed è stato intervistato dal Magazine di Uomini e Donne. Durante l’intervista ha raccontato di avere una nuova fidanzata e di essere molto innamorato.

La fidanzata si chiama Veronica e i due hanno trascorso la quarantena insieme. Federico è convinto che si tratta della donna giusta ed è pronto per la convivenza.

Visualizza questo post su Instagram In edicola oggi @uominiedonne @alicegrisa Un post condiviso da Federico Mastrostefano (@federico_mastrostefano) in data: 17 Lug 2020 alle ore 3:37 PDT

Federico Mastrostefano, a più di dieci anni di distanza dalla sua esperienza a Uomini e Donne, ha annunciato di essere felicemente fidanzato.

L’ex tronista ricorda con grande entusiasmo il periodo trascorso in trasmissione, anche se non è stato semplice da affrontare. L’uomo ha ricordato il successo conquistato e l’affetto del pubblico, nonostante il suo percorso sia stato molto travagliato, tra scontri e discussioni. Mastrostefano aveva deciso di iniziare una relazione con Pamela Compagnucci, lontano dalla telecamere. La loro storia d’amore è finita nel 2010, ma i due sono rimasti in buoni rapporti.





“Ho occhi solo per lei” ha confessato Federico Mastrostefano, parlando di Veronica. La ragazza è una cassiera in un supermercato, ma ogni tanto lavora anche come modella. Ora i due iniziano a pensare alla convivenza, perché il sentimento è molto forte. Veronica è molto gelosa, come ha spiegato Federico, tanto che si è arrabbiata molto quando un giorno lo ha trovato a casa con sua cugina.

Un episodio che oggi li fa molto divertire.

