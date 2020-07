Origini calabresi e occhi magnetici, ecco chi è Gianluigi Martino, l'uomo che ha fatto perdere la testa alla diva nazionale Valeria Marini

Bello e con uno sguardo da togliere il fiato, con queste caratteristiche si presenta Gianluigi Martino, nuovo fidanzato di Valeria Marini. La diva nostrana sembra dunque aver ritrovato l’amore dopo la deludente storia con Patrick Baldassari, con il quale aveva partecipato nel 2018 a Temptation Island Vip.

Originario di Cosenza e nato il 26 marzo 1984, Gianluigi Martino ha fatto studi classici per poi iscriversi a Giurisprudenza.

Si è quindi dedicato alla carriera di PR per poi lavorare in una nota discoteca di Roma. Al momento si occupa di casting e di produzioni televisive, pertanto è già un volto piuttosto noto nel mondo del jet set. Nel 2018 ha inoltre avviato una collaborazione con la Action Academy, nota scuola di recitazione. Oggi il 36enne dagli occhi di ghiaccio è tuttavia balzato agli onori della cronaca rosa principalmente per aver rubato il cuore della nostra Valeria nazionale.